Lichtervelde rondt kaap van 9.000 inwoners Sam Vanacker

08 oktober 2019

15u28 1 Lichtervelde De gemeente Lichtervelde heeft in september de grens van negenduizend inwoners overschreden. Op 1 oktober woonden er 9.004 mensen in Lichtervelde. Op 1 januari 2019 waren dat er nog 8.934.

Uit cijfers van de dienst Bevolking blijkt dat er 4.538 mannen in Lichtervelde wonen, tegenover 4.466 vrouwen. Samen goed voor 9.004 Lichterveldenaars. 238 daarvan (of 2,64 procent) zijn mensen van vreemde origine, met Polen (75), Roemenen (17) en Nederlanders (16) op kop.

De bevolkingsgroei is onder andere te wijten aan het feit dat het aantal kinderen dat geboren werd de voorbije negen maanden hoger ligt dan het aantal overledenen. Zo werden er tussen 1 september 2018 en 31 augustus 103 Lichterveldse kinderen geboren. In dezelfde periode stierven 91 Lichterveldenaars. De oudste inwoner van de gemeente is 101. Op 1 januari 2019 was die eer nog voor de ondertussen overleden 106-jarige Hector Ketels.

Of de teller boven de negenduizend zal blijven, valt af te wachten. Zo rondde buurgemeente Hooglede vorig jaar al heel even de kaap van tienduizend inwoners, maar ondertussen is de gemeente daar weer onder gezakt.

