Lichtervelde moet de duimen leggen voor Mesen

in Regionale Stappenclash Sam Vanacker

04 juni 2019

15u40 0 Lichtervelde Lichtervelde is er niet in geslaagd om voor het vierde jaar op rij de winst op zak te steken in de regionale intergemeentelijke stappenclash. Met omgerekend 5,803 afgelegde kilometer per inwoner deed Lichtervelde het goed, maar Mesen deed beter, met 6,530 kilometer per inwoner.

De regionale 10.000 -stappenclash is een initiatief van Logo Midden-West-Vlaanderen met de bedoeling om inwoners aan het bewegen te krijgen. Voor deze zesde editie registreerden deelnemers uit 15 verschillende gemeentes hun stappen gedurende de meimaand online. Lichtervelde, dat al drie jaar op rij als winnaar uit de bus kwam, moest dit jaar de duimen leggen voor Mesen. De wisselbeker van de stappenclash stond al sinds 2015 in Lichtervelde.

Alles samen stapten 978 deelnemers mee, goed voor een totaal van 288 miljoen stappen gezet, of 200.000 kilometer. Dat is vijf keer rond de aarde. Het aantal deelnemers is wel gedaald ten opzicht van vorig jaar. Toen klokte de actie af op zes rondjes rond de aarde met zo’n 1.100 deelnemers uit zeventien gemeenten.