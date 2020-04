Lichtervelde lanceert ‘Oe ist’-babbellijn Sam Vanacker

24 april 2020

16u59 1 Lichtervelde In Lichtervelde is een ‘Oe Ist’-telefoonlijn opgestart waarbij alle tachtigplussers van de gemeente opgebeld worden. Het initiatief is gegroeid vanuit lokaal dienstencentrum De Ploeg, maar kwam door de coronacrisis in een stroomversnelling.

“De Ploeg was al gestart met buurtgerichte zorg, maar door de stopzetting van de activiteiten moesten we een andere manier bedenken om onze vaste bezoekers en senioren te bereiken”, zegt schepen van Sociale Zaken Ann Gunst (CD&V). “Zo zag onze ‘Oe ist’-telefoonlijn het levenslicht. De telefoonlijn werd opgestart om na te gaan hoe het verloopt in de thuiszorg. Ondertussen groeide dit uit tot zoveel meer. Eerst werden al onze vaste bezoekers en de gebruikers van de thuiszorgdiensten opgebeld. Daarna besloten we alle tachtigplussers van de gemeente ook te bellen. Na een eerste contact kreeg men de keuze of men verder wou gebeld worden en aan de hand daarvan hebben we nu een lijst met mensen die geregeld opgebeld worden. Tijdens deze telefoongesprekken krijgen we het signaal dat men zich in deze vreemde tijden toch extra eenzaam voelt. Maar we horen ook veel positivisme en het is hartverwarmend om te horen hoe goed men omringd worden door familie, buren en mantelzorgers.”

Wie een zorgvraag heeft of gewoon nood heeft aan een babbel kan terecht op 051/70.84.70.