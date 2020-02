Lichtervelde lanceert nieuw promotiefilmpje Sam Vanacker

18 februari 2020

09u33 0 Lichtervelde De gemeente Lichtervelde heeft vandaag een nieuwe promotievideo voor de eigen gemeente gelanceerd op de website van de gemeente en op sociale media. Het filmpje geeft een overzicht van zowat alle belangrijke evenementen en locaties in de gemeente en het kwam tot stand in samenwerking met de Filmbende.

Het filmpje schetst een prima beeld van hoe Lichtervelde leeft, terwijl nagenoeg alle Lichterveldse landmarks aan bod komen, al dan niet gekoppeld aan een stukje geschiedenis. Zo zien we cinema De Keizer, de kerk van Lichtervelde en Karel Van de Poele, maar ook modernere gebouwen als OC De Schouw, De Lichting en De Ploeg komen in beeld. Verder is er ook aandacht voor evenementen met beelden van het Vijverkaffee, Radar Love en de Margrietekermis. Het filmpje werd zaterdag in primeur vertoond bij de jaarlijkse ontvangst van de nieuwe inwoners van Lichtervelde in het gemeentehuis en het staat sinds dinsdagochtend ook online.

Vorig filmpje verouderd

“We zijn er heel trots op”, zegt schepen van communicatie Els Kindt (CD&V). “We hadden een paar jaar geleden al eens promotiefilmpje laten opnemen, toen ook al met de gewaardeerde steun van De Filmbende, maar dat filmpje was ondertussen sterk gedateerd. Vandaar het idee om het te vernieuwen. Opnieuw deden we een beroep op De Filmbende en het resultaat mag zeker gezien en uiteraard ook gedeeld worden. We zijn trouwens van plan om het filmpje voortaan veel beter up-to-date te houden, met jaarlijks enkele nieuwe beelden.”