Lichtervelde lanceert coronaproof zomeraanbod: “Bijna elke week valt er wel wat te beleven” Sam Vanacker

24 juni 2020

15u36 0 Lichtervelde Lichterveldenaars die deze zomer in eigen gemeente blijven, kunnen ondanks de coronamaatregelen ook van activiteiten in eigen gemeente genieten. Onder de noemer #8810congé lanceert de gemeente een aangepast zomeraanbod.

De verschillende vrijetijdsdiensten van de gemeente bundelden de krachten voor een reeks nieuwe activiteiten, terwijl andere traditionele zomeractiviteiten hernomen worden in een zomers jasje. “Bijna elke week valt er wel wat te beleven”, zegt communicatieverantwoordelijke Sander Vandamme. “Op 1 juli geven we het startschot met een nieuwe fotozoektocht. Nog vanaf juli gaat de gemeentelijke sportdienst elke week een andere wijk bezoeken. Welke wijk of welk pleintje wanneer aan de beurt komt gaan we wekelijks op onze website en op onze Facebookpagina aankondigen. Zo vermijden we dat te veel mensen op de sportsite zouden samenkomen.”

Klimmen op buitenmuur zwembad

“Aan het begin en op het einde van de vakantie gaat het Huis van het Kind ook mee de baan op met de sportdienst. Ze brengt koffers met speelmateriaal voor kinderen mee naar de wijken. Nog met het oog op de kinderen komen er permanente klimelementjes aan de buitenmuur van het zwembad, terwijl er vanaf 27 juli ook een stripverhalenzoektocht gelanceerd wordt in samenwerking met de handelaars. Achter de etalages zullen strips te spotten zijn. Voor de kleutertjes komt er een kabouterzoektocht, die we waarschijnlijk in de Huwynsbossen zullen laten plaatsvinden. Voor de wandelaars en fietsers werden de brochures over wandelen, fietsen en toerisme in Lichtervelde in een nieuw jasje gestoken en bovendien maken we die brochures digitaal beschikbaar. Tot slot gaan we via sociale media ook de korte keten en de lokale handelaars in de kijker zetten.”

Voor de uitwerking van het aanbod kan Lichtervelde - net als de 63 andere West-Vlaamse gemeenten - rekenen op een subsidie van de provincie van een euro per inwoner. Vanaf 1 juli is het aanbod van “8810congé te vinden op de website van de gemeente Lichtervelde.