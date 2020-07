Lichtervelde krijgt eventjes een eigen radiozender: “Met menselijke en warme verhalen voor en door Lichterveldenaars” Sam Vanacker

16 juli 2020

12u55 2 Lichtervelde Lichtervelde krijgt even een eigen radiozender. In het pand van De Beelderij van Tordale strijkt op zaterdag 12 en zondag 13 september een mobiele studio neer en twee dagen lang wordt er voor en door Lichterveldenaars radio gemaakt. “We willen mensen verbinden”, zeggen trekkers Annelies Demyttenaere en Rudi Quatacker.

Het idee ontstond toen Annelies Demyttenaere, die eerder het Lichterveldse Buurtpunt uit de grond stampte, aan de praat raakte met Tom Maeckelbergh van radiozender BNL. “Radio is een fantastisch medium om mensen te bereiken en te verbinden”, zegt Annelies. “Dat is wat we ook met ons buurtpunt proberen te doen. Ik gooide een ideetje in de groep en meteen was er veel enthousiasme. BNL komt met een mobiele studio naar De Beelderij in de Statiestraat (het atelier van Tordale komt begin september vrij door de verhuis naar Torhout, nvdr) en die verzorgt de presentatie en de technische kant van de zaak, wij staan in voor de inhoud van het programma. We mikken op een radioversie van Iedereen Beroemd, voor en door Lichterveldenaars met live interviews en ook enkele optredens in de tuin van de Beelderij.”

Nog aan het brainstormen

Rudi Quatacker, die dertig jaar warenhuis Spar in Lichtervelde runde, was een van de eersten die op de kar sprong. “Radio maken is altijd al een droom van me geweest. Tien jaar geleden heb ik er ernstig over nagedacht om een eigen vrije radio op te richten ter ondersteuning van de Spar, maar uiteindelijk waren er te veel praktische problemen. Ik had niet verwacht nog de kans te krijgen om te proeven van die droom. Over het inhoudelijke zijn we nog aan het brainstormen, maar we hebben veel verborgen talent in Lichtervelde en daar willen we zo veel mogelijk in de ether van laten komen.”

Ik dacht dat ik Lichtervelde goed kende. Maar nog elke dag ontdek ik nieuwe mensen en mooie verhalen. Die verhalen willen we ook brengen. En liefst gebruiken we daarbij zo weinig mogelijk het woord ‘corona’ Rudi Quatacker

Qua gasten denkt de werkgroep onder andere aan Gilbert Desmet, Fred Deburghgraeve, Johny Vansevenant, Patrick Cornillie en Delfine Persoon, maar ook lokale bands, het jeugdhuis en minder bekende Lichterveldenaars zullen een plaatsje krijgen. Er komt ook een programma waarbij je verzoeknummers kunt aanvragen voor iemand anders. “Ik heb drie decennia in de Spar gestaan en dacht dat ik Lichtervelde goed kende. Maar nog elke dag ontdek ik nieuwe mensen en mooie verhalen. Die verhalen willen we brengen en die mensen willen we laten praten, telkens op een positieve, verbindende manier. We willen mensen samen brengen via de radio. En liefst gebruiken we daarbij zo weinig mogelijk het woord ‘corona’.”

Crowdfunding loopt

Niet onbelangrijk is dat de werkgroep nog op zoek is naar sponsors om de zendtijd te bekostigen. “We hebben een crowdfunding op poten gezet waarbij iedereen zendtijd kan sponsoren. Het gaat om een euro per minuut, dus wie tien euro schenkt, sponsort tien minuten. Wie ons steunt, kan een studio-opname bijwonen of kan een van de live-optredens komen bijwonen. Ook lokale handelaars kunnen een steentje bijdragen. In ruil kunnen we promotie maken of kunnen er lokale munten tegenover staan.”

De uitzending zal op zaterdag 12 en zondag 13 september te beluisteren zijn op 102.7 FM, telkens tussen 10 en 18 uur. Sponsoren kan via het rekeningnummer van vzw Lichtervelde Lokaal BE62 9733 8734 3161, met vermelding van e-mailadres in de mededeling. Wie een ideetje of een verhaal heeft voor Radio Lichtervelde, kan terecht bij rudi.quatacker@icloud.com of kan contact opnemen via de Facebookpagina van Radio Lichtervelde.