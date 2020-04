Lichtervelde Koopt Lokaal lanceert klavers als alternatief betaalmiddel: “Handelaars een extra duwtje in de rug geven” Sam Vanacker

27 april 2020

13u53 0 Lichtervelde Lichtervelde heeft voortaan een eigen munt. Annelies Demyttenaere, een van de initiatiefneemsters van de Facebookgroep Lichtervelde Koopt Lokaal, lanceert klavervormige jetons ter waarde van 2,5 euro. Zes handelaars aanvaarden de lokale munt al.

Bij de start van de coronacrisis werd de Facebookgroep Lichtervelde Koopt Lokaal aangemaakt en die groep telt ondertussen 1.400 leden. Annelies Demyttenaere, Steve Van de Cappelle, Kaat Sabbe, Pieter Coussement, Thessa Huys, Bart Vanmaele en Dries Dekeersgieter zetten een bezorgsysteem op poten waarbij klanten ook boodschappen en bestellingen van andere klanten afleveren. Ze lanceerden ook al een webshop waar 35 handelaars op te vinden zijn. Nu gaat de groep nog een stap verder met de introductie van een eigen munt.

Hiermee geven we de lokale horeca een extra duwtje in de rug na de lockdown en bovendien houden we het geld in circulatie binnen Lichtervelde. Als je met euro’s betaalt, kan dat geld morgen al in Spanje zitten Annelies Demyttenaere

“Door de coronacrisis beseft iedereen hoe belangrijk de lokale economie is”, zegt Annelies. “De solidariteit is groot en een beter moment om een eigen betaalmiddel te lanceren is er niet, want zo kunnen we de Lichterveldse handel nog meer steunen en dat ook na de crisis blijven doen. Wie nu een klaver bestelt, kan daar een kleine korting mee krijgen bij een handelaar, maar na de heropening van de horeca kun je er ook een koffie mee betalen. Die klaver kan de cafébaas dan inwisselen voor geld, maar liefst wordt de klaver terug in circulatie gebracht, zodat iemand anders er ook een koffie mee kan drinken. Hiermee geven we de lokale horeca een extra duwtje in de rug na de lockdown en bovendien houden we het geld in Lichtervelde. Als je met euro’s betaalt, kan dat geld morgen al in Spanje zitten.”

Beloon jouw coronaheld

De eerste vijftig klavers zijn ondertussen verdeeld. Klavermuntjes kun je bestellen voor 2,5 euro via BE21 9733 8597 9303. Ze worden in de brievenbus geleverd. “Je kunt ze als vereniging of als handelaar bestellen en zelf verdelen, maar speciaal voor de lancering starten we met de actie ‘Beloon jouw coronaheld’. Als je bestelt en de naam van een coronaheld vermeldt, krijgt die held de klaver in de bus. Zo stimuleren we de solidariteit tussen burgers.” De klaver wordt aanvaard bij ’t Brochetje, Den Appel, Babbelette, Printbaar, de Zwarte Leeuw en de Finish. Verwacht wordt dat die lijst nog zal uitbreiden.