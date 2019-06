Lichtervelde is seniorenvereniging rijker Sam Vanacker

24 juni 2019

20u56 0 Lichtervelde Lichtervelde is een sociaal-culturele seniorenvereniging rijker. Vief Lichtervelde zag officieus begin april al het levenslicht en heeft inmiddels al drie activiteiten op de teller staan. Het officiële startschot van Vief wordt op 11 september gegeven.

De naam ‘Vief’ werd in 2016 gelanceerd en omvat alle vroegere liberale seniorenverenigingen van Vlaanderen. Er zijn meer dan 260 afdelingen van Vief in Vlaanderen. Nu is er dus ook een afdeling in Lichtervelde. “Voor we van start gingen hebben we navraag gedaan en er bleek wel degelijk nog ruimte voor een nieuwe vereniging voor vijftigplussers”, aldus kersvers voorzitter Noël Vlaemynck. “We staan open voor werkelijk iedereen, ongeacht of ze al dan niet al lid zijn van andere seniorenverenigingen. Mede dankzij de medewerking van LDC De Ploeg zijn we er sinds begin april in geslaagd om al een mooi parcours af te leggen. Zo zijn we gestart met een geheugentraining, namen we deel aan de 10.000-stappenclash en de seniorensportweek. Ook onze voordracht over levenswijsheden op 18 juni was een groot succes.”

Startvergadering op 11 september

Het officiële startschot van de nieuwe seniorenvereniging wordt gegeven met een startvergadering op 11 september. Daar wordt meteen een gratis activiteit aan gekoppeld. Theatermaker Ad Goos komt een voordracht geven rond het thema ‘zien met nieuwe ogen’. De activiteit is gratis, maar inschrijven is om praktische redenen nodig. Dat kan ter plaatse in De Ploeg, bij de bestuursleden van Vief, via 0473/59.57.46 of info.lichtervelde@vief.be.