Lichtervelde investeert 8,3 miljoen euro: nieuwe vleugel voor rusthuis, nieuwe bib en nieuwe gemeentelijke loods Sam Vanacker

17 december 2019

06u30 3 Lichtervelde Lichtervelde gaat de komende vijf jaar 8,3 miljoen euro investeren. De grootse hap uit het budget gaat naar een nieuwe vleugel voor rusthuis ’t Hof, inclusief een nieuw dagverzorgingscentrum. Op dezelfde site komt ook een nieuwe bib, samen goed voor een investering van 3,2 miljoen euro. Om al dat moois te betalen, gaat Lichtervelde de komende jaren 3,5 miljoen euro lenen. De belastingen blijven ongewijzigd.

Het gemeentebestuur heeft de krijtlijnen voor de komende jaren vastgelegd. Al is een investeringsbudget van 8,3 miljoen relatief. Ter vergelijking: Hooglede gaat de komende vijf jaar 23 miljoen investeren. “Met OC De Schouw, de nieuwe sportsite en het nieuwe jeugdontmoetingscentrum zijn er al veel grote investeringen gebeurd in de vorige legislaturen”, zegt burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). “Daarom ligt het accent nu op duurzaamheid en mobiliteit”, Op basis van onze beleidsvisie en de burgerbevraging hebben we de afgelopen maanden nagedacht over de toekomst van onze gemeente. Het resultaat is een realistisch en betaalbaar meerjarenplan. We gaan voor een duurzame, verkeersveilige, ondernemende gemeente, met ruimte voor jong en oud.”

Ruim drie miljoen voor dagverzorgingscentrum en bib

Voor de bouw van een nieuwe vleugel aan het rusthuis wordt 2,5 miljoen euro voorzien. De grond daarvoor werd al in de vorige legislatuur aangekocht en de werken staan in 2024-2025 op het programma. Behalve extra kamers voor ’t Hof komen er ook een nieuw dagverzorgingscentrum en een nieuwe belevingstuin. Tegelijk wordt er 700.000 euro uitgetrokken voor de bouw van een nieuwe bibliotheek op dezelfde site. “Een prima combinatie. Bibliotheken zijn kenniscentra geworden, waar ook ruimte moet zijn voor levenslang leren. Bovendien is de nabijheid van de cafetaria van De Ploeg een extra troef voor bibliotheekbezoekers. Na de bouw zal de oude bibliotheek dan de nieuwe uitvalsbasis worden van de kunstacademie.”

Grote rioleringswerken

Qua mobiliteit wordt in de eerste plaats ingezet op fietsstraten, terwijl gevaarlijke kruispunten onder de loep genomen worden. Na ingrijpende rioleringswerken zullen ook de omgeving van de Mosselstraat, de Leenstraat en de Nieuwe Veldstraat enerzijds en de Rozenlaan, de Zandstraat, de Essestraat en de Koolskampstraat anderzijds heraangelegd worden. Voor die rioleringswerken alleen al wordt 1,06 miljoen uitgetrokken in de laatste twee jaar van de legislatuur. Opmerkelijk veel geld gaat ook naar nieuwe informatica, cybersecurity en organisatiebeheersing. Alles samen 1,3 miljoen euro. Een laatste grote investering wordt de bouw van een nieuwe gemeentelijke loods (318.000 euro) en de daarbij horende aankoop van site Lichtenhove (250.000 euro).

Boerenmarkt in de maak?

Nog opmerkelijk is dat het gemeentebestuur de wekelijkse markt nieuw leven wil inblazen en zelfs aan een soort boerenmarkt denkt. “De plannen staan nog in de kinderschoenen, maar we willen de lokale korte keten stimuleren”, zegt schepen van Ondernemen Els Kindt (CD&V). “Zo denken we aan een thematische korteketenmarkt. In oktober kunnen bijvoorbeeld chrysanten verkocht worden, terwijl er in mei dan weer aardbeien aangeboden kunnen worden. De horeca op de markt leeft enorm en dat moeten we steunen.”

Milieubelasting stijgt

Voor vergroening in brede zin wordt 317.000 euro ingeschreven. Er komen zonnepanelen op het dak van het rusthuis, terwijl er 70.000 euro gaat naar de vergroening van de pinkstervallei, het stukje land dat achter vzw De Verrekijker ligt. Verder komt er ook een groencompensatiefonds. Projectontwikkelaars die een stuk onbebouwde grond willen bebouwen, zullen ter compensatie een bedrag in dat fonds moeten storten. Dat geld gaat dan later naar de aanplanting van nieuw groen. Nog op vlak van groen komt er een digitaal betaalsysteem op het recyclagepark en wordt de milieubelasting (licht) opgetrokken met vijf euro per gezin per jaar.

De andere belastingen veranderen niet. De opcentiemen blijven op 1.008 en de personenbelasting blijft op 7,5 procent. Ondanks het feit dat er 3,5 miljoen euro geleend wordt, gaat de uitstaande schuld van de gemeente wel naar beneden tegen 2025. Nu bedraagt de schuld 12,5 miljoen. Op 31 december 2025 zal dat nog 9,2 miljoen zijn.

Om praktische redenen geven we alleen de grootste investeringen weer. Meer details zijn te vinden op de website van de gemeente.