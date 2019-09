Lichtervelde bindt de strijd aan met borstkanker Sam Vanacker

06 september 2019

20u56 0 Lichtervelde Het gemeentebestuur en het OCMW van Lichtervelde steken een tandje bij in de strijd tegen borstkanker. In september en oktober wordt een nieuwe campagne gelanceerd waarbij het belang van preventieve borstkankerscreenings in de schijnwerpers wordt gezet. Dat mag u trouwens letterlijk nemen, want tussen 16 en 20 september worden de openbare gebouwen in Lichtervelde in het roze verlicht.

Een vroegtijdige opsporing van borstkanker kan het verschil tussen leven en dood maken. Gemiddeld laten ruim 70 procent van de Vlaamse vrouwen tussen 50 en 69 jaar zich preventief screenen, maar in Lichtervelde ligt dat cijfer zowat tien procent lager. “Uit cijfers van Logo Midden West-Vlaanderen blijkt dat we bij de slechtste leerlingen van de klas zitten”, zegt zorgschepen Ann Gunst (CD&V). “Daarom lanceren we in september en oktober verschillende acties rond borstkanker. Tijdens de week van 16 tot en met 20 september wordt de verlichting van onze openbare gebouwen aangepast. Onder meer het gemeentehuis, OC De Schouw en De Ploeg kleuren dan de hele week roze.”

Boksinitiatie

De eerste van de acties wordt het jaarlijkse Plantjesweekend van Kom op Tegen Kanker. Op zaterdag 14 september worden er terug azaleas verkocht op de parking van supermarkt De Spar. Een plantje kost 7 euro en de opbrengst gaat naar steun- en zorgprojecten voor mensen met kanker en hun naasten. Vervolgens wordt OC De Schouw op woensdag 18 september terug omgetoverd tot een danstempel voor de Think Pink Swing. “We bieden vier verschillende activiteiten aan”, zegt Els Denolf van Dienstencentrum De Ploeg. “Er is een boksinitiatie, een Dance Workout, Wimpelzwaaien en een wandeling. Als afsluiter komt er een foodtruck met paella.”

Ook in oktober lopen er nog acties. Zo staat er op de wekelijkse markt op 5 oktober een infostandje over borstkanker en op 10 oktober is er om 19 uur een gratis voordracht in De Ploeg met radioloog Vally De Wilde van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Ze komt uitleggen hoe een borstkankerscreening in de praktijk werkt.

Inschrijven voor de Think Pink Swing op op 18 september kost 12 euro, waarvan er telkens 2 euro naar Think Pink gaat. De voordracht op 10 oktober is gratis. Inschrijven kan in de Ploeg of via 051/70.84.76.