Laatste Rock Piratos in café De Piraat Sam Vanacker

13 augustus 2019

12u29 3 Lichtervelde De vijfde en ook laatste editie van Rock Piratos in café De Piraat staat voor de deur. Op 14 augustus tovert Sander Haeghebaert de tuin van het café een laatste keer om tot festivalterrein. Headliner wordt de Lichterveldse band Miava, die afgelopen weekend nog op metalfestival Alcatraz in Kortrijk stond.

The Vinyl Kitchen mag om 16 uur de spits afbijten. De band opent ondertussen al voor het derde jaar op rij het festival. Om 18.20 uur staat Jan Bruynooghe op het podium. Hij trad vorige zomer op met Mario Schreel als ’t Akoestisch Ei en stond met zijn band The Dirty 5 al twee keer in De Piraat. Dit jaar geeft Jan een solo-concert. Om 19 uur is het de beurt aan BRLRS (uitgesproken als brielers), een jonge Oostendse rock’n roll-band met een stevige scheut punk. Om 19.50 uur staat cafébaas Sander Haeghebaert zelf op het podium met zijn Lovebirds voor een korte set. Daarna is het om 20.50 uur aan de energieke Franse indieband Bison Bisou. Na een tweede intermezzo van The Lovebirds staat headliner Miava om 22.10 uur op het programma. Het wordt de eerste keer dat Miava optreedt in Lichtervelde sinds de dood van drummer Jelle Tommeleyn drie jaar geleden. Ze waren er al van bij de start van café De Piraat bij en zijn er ook bij op het einde. Na Miava brengen The Lovebirds een laatste set, waarna dj Riz Doux, dj Falconetti en discobar Jef het overnemen. Tickets aan de deur kosten twaalf euro.

Dit najaar stopt Sander met het café, al betekent dat niet dat Rock Piratos zal ophouden te bestaan. Op welke locatie het festival volgend jaar zal plaatsvinden ligt echter nog niet vast.