Kunst uit Audruicq in De Ploeg Sam Vanacker

28 oktober 2019

09u39 0 Lichtervelde Sinds kort kan je in De Ploeg keramiek, beeldhouwwerken en schilderijen bewonderen van kunstenaars uit de Lichterveldse zustergemeenschap Audruicq.

De tentoonstelling van de CCRA (communauté de communes de la région d’Audruicq) werd vrijdagavond officieel geopend door de burgemeester in aanwezigheid van enkele van de kunstenaars. Het gaat om een grensoverschrijdend kunstproject van de Lichterveldse cultuurraad. De expo is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van dienstencentrum De Ploeg en loopt nog tot 6 november.

De eerste contacten tussen het CCRA en Lichtervelde dateren al van 2003 en ontstonden door de chicoreiteelt van weleer. In Audruicq werd toen een erfgoedcomité opgericht om de geschiedenis van de chicoreiteelt in kaart te brengen. Al snel bleek dat veel gastarbeiders destijds uit de regio rond Lichtervelde kwamen. Zo haalden beide regio’s de banden aan en in 2008 kwam het tot een officiële jumelage.