Kop-staart botsing veroorzaakt lange file op E403: drie wagens in betrokken VHS

01 oktober 2020

Vlakbij de brug van de Oude Heirweg in Lichtervelde gebeurde donderdagmorgen een ongeval op de E403. In de richting van Kortrijk botsten daar drie wagens. “De auto voor mij stond plots zo goed als stil op het linkerbijvak”, zegt een student uit Zedelgem. “Ik remde nog maar kon een botsing niet vermijden. De voorzijde van mijn BMW liep ernstige schade op. Doodjammer is dat. Ik heb de wagen nog maar zes maanden en gebruik ‘m onder meer om naar de hogeschool Vives in Kortrijk te pendelen. Dat zit er nu niet meer in. ’t Zal voortaan de trein worden, vrees ik.” De student bleef ongedeerd, net als de twee andere automobilisten. Waarom de eerste zwaar in de remmen ging en zo het achteropkomend verkeer verraste, is niet duidelijk. Het ongeval veroorzaakte een lange file op de E403.