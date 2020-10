Koninklijke Fanfare De Zwaan gaat voluit voor coronaproof concert Sam Vanacker

06 oktober 2020

17u24 1 Lichtervelde Een concert plannen is in deze tijden op z’n zachtst gezegd een uitdaging, maar de koninklijke fanfare Sint-Cecilia De Zwaan gaat wel degelijk optreden. Jeugdensemble Ferventis, t rommelkorps De Zwaan en de f anfare zelf geven op 17 oktober een concert in OC De Schouw. Er zijn slecht 100 plaatsen beschikbaar.

Het zijn geen gemakkelijke tijden geweest voor amateurmuzikanten. “Drie maanden hebben we niet kunnen repeteren. Toen we begin juli konden herstarten moesten we op twee meter van elkaar staan, maar gelukkig konden we van het gemeentebestuur de grote zaal van het OC gebruiken. Om de muzikanten te stimuleren hadden we toen al 17 oktober vastgelegd als datum voor een concert, uiteraard op voorwaarde dat de situatie rond corona het toeliet”, schetst Luc Haeghebaert van De Zwaan.

“Nu kunnen we gelukkig aankondigen dat het concert effectief zal kunnen doorgaan. Het wordt wellicht een van de eerst concerten sinds de lockdown. Al zijn het uiteraard niet alleen de muzikanten die de coronamaatregelen moeten volgen. Ook voor het publiek zijn enkele bijzondere voorwaarden. Er mogen slechts honderd luisteraars binnen, een mondmasker is verplicht en je moet plaats nemen op de tribune volgens je bubbel. Wie het concert wenst bij te wonen, moet zich vooraf registeren.”

Het programma is opgevat als een wereldreis, met muziek uit Mexico, Japan, Zweden, Balkan en de Verenigde Staten. “Het openingswerk van de fanfare is ‘Call for Liberty’ van Yves Wuyts en is een heel recent werk dat voor de eerste keer uitgevoerd wordt. Het gaat om de heropstart van de amateurorkesten na de coronalockdown.”

Inschrijven kan via www.vzwdezwaan.be. De inkomprijs bedraagt 10 euro (-12 jarigen betalen 5 euro).