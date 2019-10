Koersdirecteur Koolskamp Koers (59) sterft tijdens fietstochtje: “In 2010 werd hij nog Belgisch Kampioen bij de politie. Hij leek kerngezond” Alexander Haezebrouck & Charlotte Degezelle

20 oktober 2019

15u23 0 Lichtervelde Koersdirecteur van Koolskamp Koers Patrick Provoost (59) is zaterdagnamiddag plots overleden tijdens een fietstochtje. In de Peperstraat in LAngemark-Poelkapelle werd Patrick plots onwel en stierf ter plaatse. “Hij is afgestapt en in elkaar gezakt, we hebben er het raden naar hoe dit is kunnen gebeuren”, vertelt zijn familie.

Patrick Provoost was zoals zo vaak zaterdagnamiddag alleen vertrokken van bij hem thuis in Lichtervelde voor een fietstochtje. Iets voor 16 uur liep het plots helemaal fout in de Peperstraat in Langemark-Poelkapelle. “Hij moet zich plots niet goed gevoeld hebben en is afgestapt”, vertelt de familie van Patrick. “Daarna is hij in elkaar gezakt.” Een voorbijgangster verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp voor Patrick kwam te laat. Ze konden enkel het overlijden van de 59-jarige man vaststellen.

Het Houtsche

“We begrijpen niet hoe dit is kunnen gebeuren. Hij fietste al jarenlang heel regelmatig. Ook op vakantie nam hij zijn fiets altijd mee, waar we ook gingen. Hij was kerngezond en had geen medische klachten.” Patrick Provoost werkte bij de politiezone Het Houtsche, maar was ondertussen al twee jaar met pensioen. “In 2010 won hij zelfs het Belgisch Kampioenschap wielrennen voor politiekorpsen.” Stilzitten tijdens zijn pensioen deed Patrick niet. Hij was erg actief in het verenigingsleven. Zo was lid van een wielerclub, lid binnen de Lichterveldse harmonie en was hij vooral ook koersdirecteur van Koolskamp Koers, het Kampioenschap van Vlaanderen.

Patrick was echt de duivel-doet al bij de koers, mijn copain van ruim 30 jaar. Hij was de koers, en voor mij m’n allerbeste koersvriend Wim David

“Het overlijden van Patrick is bij ons ingeslagen als een bom. Het is niet te beschrijven”, reageert Wim David, secretaris van het Feest- en Sportcomité Koolskamp vzw. “Patrick was echt de duivel-doet al bij de koers, mijn copain van ruim 30 jaar. Hij was de koers, en voor mij m’n allerbeste koersvriend. Hij was meer dan een pilaar voor Koolskamp Koers, samen met mij de koptrekker en de drager van Koolskamp Koers. We waren enorm close en het afscheid valt me dan ook enorm zwaar.” Of de 105de Koolskamp Koers, op 18 september 2020, iets speciaals wordt ter nagedachtenis van Patrick kan Wim op vandaag nog niet zeggen. “Het is te vroeg”, zegt hij.

Harmonie annuleert concert

Ook bij de Koninklijke Harmonie De Burgersgilde waar Patrick Provoost lid van was, is het nieuws van Patrick’s overlijden erg hard aangekomen. Zondagavond stond een solistenconcert gepland, ter ere van alle collega-muzikanten waar ze in de loop er jaren afscheid van moest nemen. Dat concert hebben ze moeten annuleren. Patrick was muzikant en tamboer binnen De Burgersgilde. “Het is niet te vatten”, reageert Stefanie Syoen, ondervoorzitter van De Burgersgilde.

Ons concert ter ere van de overleden leden van zondagavond gaat niet door. Wij zullen wel aanwezig zijn in OC De Schouw om de mensen die we niet tijdig konden bereiken in alle sereniteit op te vangen Stefanie Syoen van harmonie De Burgersgilde

“Het concert gaat zondagavond niet door, maar wij zullen wel aanwezig zijn in OC De Schouw om de mensen die we niet tijdig konden bereiken in alle sereniteit op te vangen.” De Burgersgilde moest de voorbije 30 jaar ook al zes keer veel te vroeg afscheid nemen van leden in de fleur van hun leven. Net voor ze de kans kregen om hen een eerbetoon te brengen via een concert waarbij de instrumenten van wie ze verloren bespeeld zouden worden door professionele muzikanten, moeten ze opnieuw afscheid nemen.