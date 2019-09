Koerier sukkelt met bestelwagen in de gracht langs populaire sluipweg VHS

12 september 2019

Donderdagvoormiddag is langs de Slunjestraat in Lichtervelde, vlakbij de carpoolparking in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E403, een bestelwagen van het koerierbedrijf Post.NL in de gracht beland. Dat gebeurde toen de bestuurder iets wou tegenhouden dat beginnen schuiven was in zijn cabine. Daardoor verloor de man ietwat de controle over zijn stuur, waarop de bestelwagen met het linkervoorwiel in de zachte berm terechtkwam. Het lukte de chauffeur niet meer om tegen te sturen, zijn voertuig landde zachtjes in de gracht. De man was op weg naar het depot in Ardooie om er pakjes op te halen en die vervolgens op hun bestemming te brengen. Hij raakte niet gewond bij het ongeval dat er wel voor zorgde dat de landelijke Slunjestraat een tijdlang versperd was voor alle verkeer. De Slunjestraat is populair bij veel automobilisten die ’s morgens, op weg naar de E403, de files willen vermijden op de Koolskampstraat.