Knuffelberenjacht en berenbingo in Lichtervelde Sam Vanacker

24 maart 2020

14u44 3 Lichtervelde Vergeet de Pokémonjagers. De straten van Lichtervelde worden overspoeld door knuffelberen. De oproep om knuffels achter het raam te plaatsen wordt in heel Vlaanderen massaal opgevolgd. Ook in Lichtervelde. Kinderen en gezinnen kunnen er in eigen buurt naar hartenlust beren gaan spotten.

Op de facebookpagina ‘Ge zie va Lichtervelde a je nog weet da’ doken er in de loop van maandag zodanig veel foto’s van knuffelberen op dat er een aparte pagina ‘Berenzoektocht Lichtervelde’ gecreëerd werd. De groep telt bijna driehonderd leden. Stuk voor stuk gaat het om mensen die een beer voor het raam plaatsten. De adressen waar de beren te vinden zijn werden ook nog eens ingegeven in een document dat werd omgezet in een kaartje op Google Maps. Goed voor een indrukwekkend overzichtsbeeld, al is de kans groot dat lang niet alle beren in dat kaartje opgenomen zijn.

Creatieve berenjagers

Gezinnen met kinderen die in Lichtervelde op berenjacht gaan en die bang zijn de tel kwijt te raken, kunnen het ook over een andere boeg gooien en hun creativiteit de vrije loop laten. Zo kan je bijvoorbeeld voor een potje ‘berenbingo’ gaan. In de facebookgroep kan je een kaartje vinden met verschillende types beren op en ze allemaal proberen af te vinken. Wie het nog wat actiever wil, kan ook activiteiten uitvoeren afhankelijk van het type beer. Zo maakte Hannelore De Vos onderstaande tekening.

Meer over Lichtervelde