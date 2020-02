Kleine wielen landen zondag in OC De Schouw Sam Vanacker

13 februari 2020

13u25 10 Lichtervelde In OC De Schouw in Lichtervelde kun je op zondag 16 februari enkele pareltjes van kunde en geduld bewonderen op de achtste editie van de jaarlijkse modelbouwbeurs.

Modelbouwclub Mini-Wheels slaat zondag al voor de achtste keer de tenten op in OC De Schouw. Bijna alles wat met modelbouw te maken heeft, krijgt een plaatsje op de beurs. Je ziet er replica’s van historische voertuigen en vliegtuigen, maar ook diorama’s, tanks, treinen, motoren, vrachtwagens en schepen zijn er te bewonderen. Zowel Belgische als buitenlandse clubs zijn vertegenwoordigd. Voor de kleinsten is er een kidscorner, terwijl jongeren er een klein automodel kunnen bouwen. De beurs is gratis en is open van 10 tot 17 uur.