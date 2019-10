Klaas en Kim toveren De Pelikaan om tot restaurant POER: “Ik hou van de rush en de adrenaline in de keuken. Er moet wat ‘poer’ inzitten” Sam Vanacker

24 oktober 2019

14u28 0 Lichtervelde Voor Klaas Devriendt en Kim Decock uit Torhout begint op 8 november een nieuw hoofdstuk in Lichtervelde. Het koppel is de nieuwe eigenaar van voormalig restaurant De Pelikaan in de Koolskampstraat. Het afgelopen half jaar staken ze het restaurant in een nieuw, modern jasje. Een jasje waar flink wat ‘poer’ in zit.

Nadat de vorige zaakvoerders Conny Quintyn en Kurt Patteeuw in april na 29 jaar afscheid namen van hun zaak lieten Klaas Devriendt (33) en Kim Decock (32) hun oog vallen op het pand. Ondertussen hebben ze het restaurant een stevige facelift gegeven. De ingang aan de straatkant is verdwenen, de vloeren, het sanitair, de verwarming en de elektriciteit werden vernieuwd, alles kreeg een frisse laag verf, de keuken kreeg een update en het gebouw heeft zelfs een nieuw dak. Sinds kort prijken ook de letters POER op de gevel.

Korte, krachtige naam

Een eigen restaurant was al langer een droom van het koppel. “Kim en ik zochten al langer een geschikte plek, maar we hadden twee voorwaarden. Een zuidgericht terras en een ruime parking. Het restaurant in Lichtervelde heeft het allebei. De verbouwingen hebben wat tijd gevergd, maar als we iets doen, doen we het goed”, zegt Klaas, die ondertussen samen met Kim boven het restaurant woont. “We hebben bewust een korte, krachtige naam gekozen voor ons restaurant. In het West-Vlaams zeg je wel eens dat er ‘poer’ - kracht, uithoudingsvermogen - in iets of iemand zit en die term leek ons wel van toepassing, zeker op Kim, aangezien je toch wat ‘poer’ moet hebben om in de horeca te werken. Kurt en Conny waren destijds gekend om hun vlotte service en wij gaan die ‘poer’ ook in onze service stoppen.”

Tien jaar ervaring

Klaas werkt als freelance redacteur bij vtm en heeft weinig ervaring in de horeca, maar chef Kim heeft al een indrukwekkend parcours afgelegd in de sector. Ze is diëtiste en kok van opleiding. “POER is de bekroning van tien jaar aan de weg timmeren. Ik ben destijds begonnen in de keuken van een Belgische sterrenchef in het zuiden van Italië. Daarna heb ik in een restaurant van Wout Bru in Frankrijk gewerkt en in België werkte ik onder andere in restaurant Zuidkant in Damme, restaurant Kwizien in Maldegem, The Roots in Torhout en MOOD in Sint-Martens-Latem. Al moet gezegd dat er in de Belgische keukens een pak harder gewerkt wordt dan in het buitenland. Vooral in Damme heb ik enorm veel bijgeleerd. Het moet vooruit gaan in de horeca. De rush, de stress en de adrenaline horen er bij. Maar ik hou daar net van. De voldoening die je er uit haalt is fantastisch.”

Ik ben begonnen in de keuken van een Belgische sterrenchef in het zuiden van Italië. Daarna heb ik in een restaurant van Wout Bru in Frankrijk gewerkt, maar in de Belgische keukens wordt een pak harder gewerkt dan in het buitenland Chef Kim Decock

Fit, Fast en Full

“We gaan voor een verfijnde, maar betaalbare keuken met verse producten. Over de middag bieden we drie verschillende lunchformules onder de noemers Fit, Fast en Full. Dankzij mijn opleiding als diëtiste bieden we met de fit-formule een koolhydraatarme lunch aan. Voor wie weinig tijd heeft is er de Fast-formule en wie liever wat langer tafelt, kan van de Full-optie genieten. ’s Avonds bieden we een menu aan, waarbij we het voorgerecht vervangen door drie starters naar keuze. Zo hopen we de gasten wat culinaire ontdekkingen te laten doen.”

Opmerkelijk is dat het restaurant behalve op maandag ook op zondag gesloten is. “Dat is een bewuste keuze om ons personeel wat te ontzien. Wie hard werkt, verdient het om op zondag wat te kunnen rusten. Al zijn we tijdens ons openingsweekend en bij speciale gelegenheden, zoals moederdag, wel open op zondag.”

Reserveren bij POER kan op 051/72.49.83.