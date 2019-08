Kingclub Burgersgilde gaat derde kaartseizoen in SVR

19 augustus 2019

16u59 0 Lichtervelde Op vrijdag 13 september gaat het nieuwe seizoen van de relatief jonge kaartersclub Kingclub Burgersgilde van start in café de Burgersgilde. Iedereen die het spel wil leren kennen is welkom op een oefenavond de week voordien.

De Kingclub van de Burgersgilde zag het daglicht in de zomer van 2017 en begint in september dus met het derde speelseizoen. Elke derde vrijdagavond van de maand wordt er van dan af gekaart, nog tot en met 15 mei 2020. De avond start telkens om 19.30 uur. Op vrijdag 6 september is er een oefenavond voorzien. Iedereen die het spel wil leren is welkom.

Bij het ‘kingen’ wordt gespeeld met 52 kaarten. Het spel gaat om het winnen en verliezen van slagen. Bij de eerste zes spellen moet geprobeerd worden bepaalde slagen te verliezen, bij het zevende spel moet geprobeerd worden zo veel mogelijk slagen te winnen. Er vallen zowel straf- als bonuspunten te verdienen en de speler met de hoogste eindscore wint het spel.