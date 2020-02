Kinderen van ‘t Vlot en Het Beverbos laten zich van hun gekste kant zien Sam Vanacker

21 februari 2020

15u26 0 Lichtervelde Vrijdagnamiddag trok een lange sliert kleurrijke kinderen door de straten van Lichtervelde bij de traditionele carnavalsstoet.

Honderden kinderen hebben vrijdag de krokusvakantie feestelijk in gang getrapt. Om 14 uur bliezen zowel Het Beverbos als ‘t Vlot verzamelen waarna alle leerlingen van beide scholen, van het peuter tot en met het zesde leerjaar, zich van hun gekste kant lieten zien. Honderden monstertjes, trollen, soldaten, superhelden, heksen, vampieren, ridders, prinsesjes en zelfs astronauten trokken onder politiebegeleiding door de straten. Via de markt werd de Stationsstraat afgestapt waarna de kinderen even halt hielden op de parking van ‘t Hof, waar ze veel bekijks hadden van de bewoners van het woon-en zorgcentrum.