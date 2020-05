Kinderboerderij Den Ast blijft voorlopig dicht Sam Vanacker & Charlotte Degezelle

18 mei 2020

15u22 0 Lichtervelde Vanaf deze week mogen niet alleen de grote dierentuinen en musea terug de deuren openen, Vanaf deze week mogen niet alleen de grote dierentuinen en musea terug de deuren openen, ook kinderboerderijen en indoordierenparken mogen terug open . Al ligt dat in de praktijk moeilijk voor kleine kinderboerderijen. Zo blijven de poorten van kinderboerderij Den Ast in Lichtervelde voorlopig dicht.

Aan de heropening zijn nog steeds strenge voorwaarden verbonden. Zo mag er maximaal een bezoeker worden toegelaten per tien vierkante meter en moeten tickets online of telefonisch verkocht worden. Bovendien moeten cafetaria’s en speelplekken gesloten blijven. Voor kinderboerderij Den Ast in Lichtervelde, die het leeuwendeel van de inkomsten uit het cafetaria haalt en normaal geen toegangsgeld vraagt, is heropenen geen optie. “We hebben er even over nagedacht, maar in de praktijk is het voor ons niet mogelijk om in deze omstandigheden te heropenen. We zouden niet alleen het volledige terrein moeten aanpassen om aan de maatregelen te voldoen, we moeten ook de speelzones voor de kinderen en het cafetaria helemaal afsluiten. En dan is het sop de kolen eerlijk gezegd niet waard.”