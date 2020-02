Kiekafobee en 19 andere vzw’s bundelen de krachten met nieuw childrencancer.be-platform Sam Vanacker

15 februari 2020

06u27 0 Lichtervelde Twintig verschillende Belgische vzw’s, die zich allemaal inzetten voor kinderen met kanker en hun families, bundelen de krachten en zijn voortaan samen te vinden op de nieuwe portaalwebsite childrencancer.be. Ook vzw Kiekafobee uit Lichtervelde stapte mee in het project.

“Er bestaan in België heel wat organisaties die zich inzetten voor het welzijn van een kind met kanker. Voor gezinnen is het niet altijd eenvoudig om binnen dat enorme aanbod de juiste partner voor specifieke noden te vinden”, zegt Hans Hooyberg van vzw Kiekafobee. “Zo groeide het idee voor een unieke samenwerking over alle verenigingen heen. Samen besloten we om een gedeeld informatieplatform op te richten ten behoeve van gezinnen die geconfronteerd worden met een kind met kanker. Heel bewust hebben we 15 februari gekozen om de oprichting van childrencancer.be bekend te maken, want 15 februari is Wereld Kinderkankerdag. Een uitgelezen moment om met een positieve boodschap naar buiten te komen.”

Volgens vzw Kiekafobee biedt de nieuwe website zowel voor het doelpubliek als voor de vzw’s zelf niets dan voordelen. “Enerzijds zorgen we ervoor dat het aanbod voor ouders en gezinnen overzichtelijker en duidelijker wordt, maar anderzijds doet het nieuwe platform ook dienst als een kwaliteitslabel. Alle organisaties die op het platform werden opgenomen zijn gegarandeerd betrouwbaar, met een eerlijke werking en een transparant gebruik van fondsen.”

De website Childrencancer.be staat sinds zaterdagochtend online.