KFC Lichtervelde schenkt 220 zakjes chips aan Tordale Sam Vanacker

20 mei 2020

09u37 0 Lichtervelde Voetbalploeg KFC Lichtervelde schonk dinsdagavond elf dozen chips aan Tordale. “De trainingen van de club liggen al stil sinds half maart en ook het cafetaria is gesloten, waardoor we besloten om de voorraad chips weg te geven”, zegt voorzitter Johan Vandenbussche.

“Meer nog dan het sportieve is het wegvallen van sociaal contact ingrijpend. De terreinen en zeker ook de kantine bruisen normaal van het leven. Nu is het er stil. De vele spelers, supporters en vrijwilligers zitten thuis. Zo ook Johan Blendeman, de vaste ‘bordjesdraaier’ van de club”, aldus de voorzitter. “Via Johan maken we de link met Tordale. Hij woont op de site Vancoillie en ook daar is het effect van corona zichtbaar. Zo is de wandelweg doorheen de Site Vancoillie afgesloten en is ook de geefkast dicht. Voor de bewoners betekent het een gemis aan sociaal contact. Om dat gemis wat te verlichten schenken we elf dozen chips weg, goed voor 220 zakjes. Een klein gebaar, maar chips staan voor feest en gezelligheid. En daar kijken zowel KFCL als Tordale sterk naar uit.”

De chips zullen verdeeld worden over de verschillende afdelingen van het centrum voor personen met een beperking.