Kaartersclub ‘De Vrije Tijd’ viert kampioenen Sam Vanacker

18 juni 2019

De Lichterveldse kaartersclub ‘De Vrije Tijd’ heeft het kaartseizoen afgesloten met een feestelijke maaltijd in de feestzaal van De Burgersgilde. Voor aanvang van de maaltijd werden de kaartkampioenen van het voorbije seizoen in de bloemetjes gezet. Maurits Carbonez werd kampioen bij de heren, Christiane Vermeersen bij de dames. De rode lantaarn was voor Henriette Deblauwe. Het nieuwe seizoen gaat van start op donderdag 22 augustus om 13.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich melden in de Burgersgilde.