Judoclub Lichtervelde strikt Dirk Van Tichelt voor gasttraining Sam Vanacker

27 augustus 2019

17u07 0 Lichtervelde Olympisch medaillewinnaar en twaalfvoudig Belgisch judokampioen Dirk Van Tichelt komt op vrijdag 13 september naar Lichtervelde om er een gasttraining te geven in de nieuwe dojo van de club.

“Eerder werd het sportcentrum al officieel geopend, maar wij pakken nog eens uit met een sportieve opening van onze dojo”, legt hoofdtrainer Franky Dereere uit. “We onderhouden goede banden met de judoclub van Dirk in Brecht en een aantal van onze leden kent hem persoonlijk. Zo ging de bal aan het rollen en we zijn trots dat de bronzen medaillewinnaar van de Olympische Spelen in Rio zijn technieken komt demonstreren tijdens een galatraining. We nodigen een aantal bevriende clubs uit om de training bij te wonen. Publiek is uiteraard welkom.”

Van Tichelt traint de U11 en de U13 tussen 18 en 19 uur. De U15 en hoger staan vanaf 19.30 uur op de mat met de Beer van Brecht.