Journalist Majd Khalifeh komt vertellen over zijn integratie voor Nacht van de Geschiedenis Sam Vanacker

05 maart 2020

10u00 0 Lichtervelde Davidsfonds Lichtervelde en Heemkundige Kring Karel Van de Poele halen VRT-journalist en documentairemaker Majd Khalifeh naar OC De Schouw voor de jaarlijkse Nacht van de Geschiedenis op 12 maart. Dit keer staat de Nacht in het teken van ‘Nieuwe Buren’.

In 2006 was Khalifeh nog een staatloze Palestijn op de vlucht voor het regime in Damascus. In de luchthaven was het goedkoopste ticket toevallig eentje voor een vlucht richting Brussel. Zo kwam hij veertien jaar geleden in België aan. In 2017 pende hij zijn verhaal van succesvolle integratie neer in een boek onder de veelzeggende titel ‘Herboren’. De lezing in OC De Schouw is gebaseerd op dat boek.

Na de voordracht van Khalifeh voorziet het Davidsfonds een hapje en een drankje, gekoppeld aan een kennismaking met enkele van de Lichterveldse ‘nieuwe buren’. Zij zorgen voor enkele typische gerechtjes uit hun landen van herkomst. Tickets kosten 8 euro (leden) of 10 euro (niet-leden) en zijn te bestellen bij Geert Missinne via geert.missinne@gmail.com of 0478/28.84.88. De deuren van OC De Schouw gaan open om 19 uur. De lezing start om 20 uur.