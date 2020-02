Jeugdraad gaat weer op zoek naar beste kortfilms Sam Vanacker

13 februari 2020

12u18 0 Lichtervelde De Jeugdraad van Lichtervelde gaat weer op zoek naar de beste kortfilms van eigen bodem met de vierde editie van het Jeugdraad Filmfestival. Naar analogie met de Gouden Palm zijn er ook weer ‘Gouden Appels’ te winnen.

Zowel jeugdverenigingen als jongeren die niet aangesloten zijn bij verenigingen kunnen meedingen naar de awards. Er zijn acht ‘Gouden Appels’ te winnen voor beste kortfilm, beste acteur, beste actrice, beste scenario, beste regie, beste bloopers en beste filmposter. Er is ook een publieksprijs. Inzendingen mogen tien tot vijftien minuten duren en moeten voor 31 maart bezorgd worden aan de jeugddienst via jeugd@lichtervelde.be. De winnaars worden op 19 april bekendgemaakt in OC De Schouw. Die dag is iedereen tussen 14 en 19 uur welkom om de inzendingen te bekijken op groot scherm. Aan het einde van het filmfestival worden de awards uitgereikt.