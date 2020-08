Jeugdensemble JEL trok op cowboykamp in eigen gemeente Sam Vanacker

16 augustus 2020

10u55 1 Lichtervelde Ondanks de coronamaatregelen beleefde het jeugdensemble van harmonie De Burgersgilde een geslaagd muziekkamp, in eigen gemeente.

De kinderen van het Jeugdensemble Lichtervelde, kortweg JEL, trokken voor hun driedaags muziekkamp naar De Velderie in Lichtervelde. “We speelden uiteraard veel muziek, maar daarnaast stond het kamp helemaal in het teken van western-en cowboyactiviteiten”, zegt Inge Verhelst van JEL. “Zo stonden onder meer lassowerpen, hoefijzerwerpen, een huifkartocht en een alpacawandeling op het programma. Op de laatste dag hadden we zelfs een opblaasbare rodeostier als attractie. We sloten onze driedaagse af met een slotmoment rond het kampvuur.”