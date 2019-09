Izegemnaar ziet tien jaar oude wagen

uitbranden langs de snelweg VHS

10 september 2019

16u15 7 Lichtervelde Christian Claerhout (54) uit Izegem is dinsdagmiddag flink geschrokken. Terwijl hij op de E403 in Lichtervelde reed, vatte zijn wagen vuur. “Ik probeerde nog te blussen maar de vlammen laaiden gewoon weer op”, zegt de man. Het voertuig ging helemaal verloren.

Na een bezoekje aan kennissen in Brugge reed Christian Claerhout dinsdagmiddag naar huis. Rond kwart voor één, kort voor hij de afrit Lichtervelde zou passeren, merkte de man plots dat er rook ontsnapte van onder de motorkap van zijn tien jaar oude Land Rover Discovery 3. “Ik kon stoppen op een parkeerstrook en mijn wagen netjes aan de kant zetten”, vertelt de Izegemnaar. “Toen ik de motorkap opende, zag ik niet alleen rook, maar ook vlammen. Met het blustoestelletje uit mijn wagen probeerde ik het vuur te doven. Dat had nauwelijks effect. Even snel als ze verdwenen, waren de vlammen er terug.”

Ook grasberm vat vuur

De Izegemnaar belde snel de brandweer. “Ik kon ook wat spullen uit mijn wagen halen, zoals de boorddocumenten. Ik legde die in het gras, waar ik dacht dat het veilig was. Maar de wind joeg de vlammen van mijn wagen op de kurkdroge berm naast de parkeerstrook. Die vatte prompt ook vuur.” Blussers van de posten Lichtervelde en Torhout snelden ter plaatse. Ze verhinderden eerst dat de brand in de grasberm nog kon uitbreiden en concentreerden zich vervolgens op de auto die in lichterlaaie stond. Eén rijstrook werd afgesloten voor het verkeer. Dat zorgde voor een file in de richting van Doornik. Christian Claerhout werd opgehaald door zijn echtgenote, die ook schrok toen ze de ravage zag.