Inschrijvingsmoment voor kinderopvang De Duiventil nu op 9 maart Sam Vanacker

28 januari 2020

15u29 0 Lichtervelde Naar aanleiding van een aanpassing van de inschrijvingsregeling voor gemeentelijke kinderopvang De Duiventil heerst er wat verwarring rond de inschrijvingsdatum voor de vakantieopvang. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er in februari ingeschreven zou kunnen worden, maar het inschrijvingsmoment werd nu vastgelegd op 9 maart.

Oppositieraadslid Kim Depoortere (SOMM) kaartte de verwarrende communicatie aan op de gemeenteraad maandagavond. “In april vorig jaar besliste de gemeenteraad om de start van de inschrijvingstermijn te vervroegen van mei naar februari, maar nu wordt alsnog anders gecommuniceerd.” Schepen van Kinderopvang Steven Bogaert (CD&V) schepte klaarheid. “We hebben inderdaad vorig jaar beslist om de inschrijvingen van zowel de paas-als de zomervakantie samen te laten starten in februari. Er werd initieel verkeerd via mail gecommuniceerd dat de inschrijvingen zoals vroeger in maart en in mei apart zouden plaatsvinden. Dat is ondertussen rechtgezet, maar het is niet haalbaar om de inschrijvingen in februari al te verwerken voor het personeel. Daarom ligt de inschrijvingsdatum nu vast op 9 maart vanaf 6.45 uur voor beide vakantieperiodes.”