Inhaalmanoeuvre aan brug over E403 loopt fout af LSI

12 juni 2020

17u49

Bron: LSI 0 Lichtervelde Op de grens van Lichtervelde, Torhout en Ruddervoorde zijn vrijdag rond 16 uur twee wagens gebotst een inhaalmanoeuvre aan de onderkant van de brug over de E403.

Twee wagens reden in de Torhoutsestraat van Ruddervoorde richting Torhout. Net over de brug over de E403, op Lichtervelds grondgebied, wou de bestuurder van een Peugeot 308 links de Hogelaanstraat inslaan. De automobiliste die met haar Renault Clio achterop kwam, merkte dat te laat op en week nog uit om de Peugeot in te halen, maar net op dat moment sloeg de Peugeot linksaf. Door de botsing vloog de Renault Clio aan de linkerkant van de weg tegen een paal en kwam op een grasperkje tot stilstand. Politie, brandweer en een MUG-team snelden ter plaatse, maar uiteindelijk bleken de verwondingen van de automobilisten mee te vallen.