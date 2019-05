Infrabel overweegt sluiting spoorovergangen Ridderstraat en Beverenstraat Sam Vanacker

31 mei 2019

12u41 0 Lichtervelde Nadat Infrabel eerder al de spoorwegovergang in de Duifhoekstraat afsloot, overweegt de spoorbeheerder nu ook de sluiting van de overgangen in de Beverenstraat en in de Ridderstraat. Het gemeentebestuur wil dat Infrabel goed communiceert met de buurt en minstens een van beide overgangen open houdt.

De kwestie werd op de voorbije gemeenteraad aangekaart door oppositieraadslid Sofie Steurbaut (N-VA), die naar eigen zeggen al gecontacteerd werd door verschillende ongeruste buurbewoners. “Gelet op de impact op het dagelijkse leven van de inwoners lijkt het ons dringend nodig om de inwoners op een transparante manier te informeren”, aldus Steurbaut. Mobiliteitsschepen Steven Bogaert bevestigde dat Infrabel plannen heeft om de overwegen te sluiten. “Op dit moment zijn er nog geen beslissingen genomen, maar met het gemeentebestuur hebben we er bij Infrabel op aangedrongen dat minstens een van de twee overwegen (de overwegen liggen op zowat 500 meter van elkaar - red.) open blijft. De doorgang moet gevrijwaard blijven, niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsers en landbouwers.”

Op welke manier Infrabel een antwoord zal bieden op die vraag valt af te wachten. “Er loopt op dit moment een studie, waarna Infrabel met een voorstel zal komen. Op onze vraag gaat men dit najaar ook een infomoment organiseren voor de buurtbewoners. Niet alleen voor de mensen uit Lichtervelde, maar ook voor bewoners uit de grensgemeenten. We zijn in elk geval al blij dat Infrabel op die vraag is in gegaan. In december vorig jaar werd de overweg op de hoek van de Spoorwegstraat en de Duifhoekstraat al afgeschaft, maar toen liet de communicatie op z’n zachtst gezegd te wensen over. Daar hebben we uit geleerd.”

Nog volgens de schepen zal Infrabel op langere termijn ook nog de overwegen in de Sneppestraat en de Kwakkelstraat bekijken. In het kader van het verminderen van het aantal ongevallen ter hoogte van overwegen is Infrabel al langer bezig met een systematische afbouw van het aantal spoorwegovergangen in ons land.