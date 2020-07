Inbrekers aan de haal met elektronica uit woning



Alexander Haezebrouck

31 juli 2020

17u38 0

Inbrekers braken donderdagavond omstreeks 20.20 uur binnen in een woning langs de Astridlaan in Lichtervelde. De daders klommen over de omheining van de woning en sloegen het glas van de achterdeur stuk om binnen te raken. Ze doorzochten de hele woning en gingen uiteindelijk aan de haal met elektronicamateriaal. De politie onderzoekt de zaak. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.