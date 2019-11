Ieperstraatfeestcomité schenkt 1.250 euro aan vzw Kiekafobee Sam Vanacker

23 november 2019

12u07 0

De bewoners van de Ieperstraat in Hooglede organiseerden op zondag 8 september al voor de vijfde keer de jaarlijkse Ieperstraatfeesten op de parking van de Colruyt. Het organiserende comité besloot om de opbrengst dit jaar aan de Lichterveldse vzw Kiekafobee te schenken.

“Wat ooit begon als een wijkfeestje groeide door de jaren heen uit tot een groot evenement voor jong en oud. Zo kunnen we ondertussen rekenen op zowat vijfhonderd bezoekers”, zegt Kurt De Vuyst van d’Ieperstraatfeesten. “Een aantal jaar terug beslisten we om de opbrengst elk jaar aan een lokaal goed doel te schenken. Bij de vorige editie kozen we Dominiek Savio, dit keer beslisten we om vzw Kiekafobee een duwtje in de rug te geven.” Vrijdagavond verzamelde het comité in café De Boksneuze in Lichtervelde, waar ze een mooie cheque van 1.250 euro aan de vzw overhandigden.