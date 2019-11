Huurtarieven sportinfrastructuur stijgen SVR

26 november 2019

12u12 1 Lichtervelde Verenigingen die de gemeentelijke sportaccommodatie huren zullen voortaan betalen. Volgens sportschepen Els Kindt (CD&V) zijn die tarieven al achttien jaar ongewijzigd en was een aanpassing nodig. Oppositiepartij SOMM had bedenkingen bij die verhoging.

Oppositieraadslid Thijs Declerck (SOMM) erkende dat de huurtarieven voor het sportcomplex inderdaad al erg lang niet meer werden aangepast. “Dat mag echter geen reden zijn voor een tariefverhoging", aldus Declerck. “De tariefstijgingen per uur lopen op tot 33 procent. Wij vrezen dat de clubs deze stijging rechtstreeks zullen doorrekenen in de lidgelden.”

Lager dan gemiddeld

Schepen Els Kindt vond de kritiek niet terecht. “Tien euro per uur voor de huur van de sporthal is heus niet zo veel. In vergelijking met andere gemeenten liggen onze tarieven nog steeds onder het gemiddelde. In Kortemark betaal je elf euro”, zegt ze. “Die tarieven zijn zelfs niet voldoende om de kosten van elektriciteit en water te dekken. We hebben de sportverenigingen wel de garantie gegeven dat de tarieven de komende zes jaar niet opnieuw zullen verhoogd worden.”