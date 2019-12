Honderd West-Vlaamse oldtimerfanaten nemen met laatste rit afscheid van Gent: “Laat uitzondering voor lage-emissiezones toe of onze hobby sterft uit” Valentijn Dumoulein

28 december 2019

12u44 57 Lichtervelde Zaterdag lieten heel wat oldtimerfanaten hun ongenoegen blijken over de invoering van de lage-emissiezone (LEZ) in Gent volgend jaar met een ‘afscheidsrit’ naar en in de stad. In onze provincie bliezen ruim honderd liefhebbers verzamelen op de parking van De Voerman in Lichtervelde. Zij hopen dat er een uitzondering gemaakt wordt voor oldtimers. “Onze wagens zijn voor ons pure liefhebberij. Wat als we straks nergens meer mogen rijden?”, zegt Jurgen Tanghe uit Lichtervelde.

Brussel en Antwerpen beschikken al langer over een lage-emissiezone, een afgebakend gebied waar bepaalde voertuigen niet binnen mogen omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Vanaf 1 januari krijgt ook Gent zo’n zone. Eigenaars van oldtimers zien dat met lede ogen aan, want dan kunnen zij hun hobby in heel wat steden niet meer uitoefenen. Zij vragen een wettelijke uitzondering. Om hun vraag kracht bij te zetten zijn er onder de noemer ‘Red de oldtimer’ regelmatig protestritten tegen de maatregel. “In april hielden we met de West-Vlaamse tak al eens zo’n rit naar Brugge en toen daagden 680 liefhebbers op”, zegt coördinator Jurgen Tanghe uit Lichtervelde. “Zaterdag verzamelden fanaten op verschillende plaatsen in Vlaanderen om dan richting Gent te trekken voor een afscheidsrit. Vanuit West-Vlaanderen verzamelden er zich ’s ochtends honderd liefhebbers op de parking van de Voerman aan de E403. Een opkomst waar we op zich wel tevreden mee zijn ,want de weersvoorspellingen waren niet goed en tussen kerst en Nieuwjaar kan niet iedereen zich even makkelijk vrij maken.”

“Druk opvoeren”

De liefhebbers van oude wagens willen vooral een algemene regeling over alle lage-emissiezones heen. “We merken dat er bij verschillende partijen wel politieke wil is om iets aan onze situatie te doen, maar voorlopig vertaalt zich dat niet naar beleid en dus voeren we de druk op”, zegt Jurgen. “Onze wagens zijn voor ons pure liefhebberij en vaak hebben ze ook een emotionele waarde. Als ze ons dat straks afpakken en we nergens meer mogen komen, wat hebben we er dan nog aan? Laat een uitzondering voor ons toe of onze hobby sterft uit.” Ook Heidi Vermeersch uit Brugge was met haar Citroën uit 1975 present. “Dit soort wagens zijn pareltjes en dan zouden we er niet meer naar buiten mee mogen treden?”, foetert ze. “Ze mogen ons daar niet in beknotten. Ik vind het vooral erg dat als je een ticketje (dagpas – nvdr.) betaalt je plots toch binnen mag, alsof alles met geld op te lossen is. Dat is een verkeerd signaal.”

“Echte liefhebbers gestraft”

Steven Truyaert uit Pittem treedt haar bij. “Ik reed niet mee naar Gent, maar wilde wel met mijn Westfield naar Lichtervelde komen om mijn steun te betuigen”, zegt hij. “De echte liefhebbers worden gestraft. Waar mogen we straks wel nog komen?” Reginald D’Hoste en Sofie Depierre zakten met hun Fiat Spider uit 1979 naar Lichtervelde af. “Vooral om de oldtimerfans uit Gent een hart onder de riem te steken, want je zal daar maar wonen en de deur niet meer uit kunnen met je wagen”, vinden ze. “Straks zijn onze wagens enkel nog goed om in een museum te staan. We blijven actie voeren tot de regering luistert. Ook in 2020 staan er al verschillende acties van ‘Red de oldtimer’ op de agenda.”