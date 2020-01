Hilde Crevits op bezoek bij maatwerkbedrijf OptimaT Sam Vanacker

10 januari 2020

17u41 2 Lichtervelde Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) heeft vrijdag een bezoekje gebracht aan het Lichterveldse maatwerkbedrijf OptimaT. Naar aanleiding van het bezoek maakte de politica bekend dat er vier miljoen euro aan projectsubsidies goedgekeurd werden voor de sociale economie in Vlaanderen.

De politica kreeg een korte rondleiding in het bedrijf, dat vijfhonderd werknemers telt. Het maatwerkbedrijf is de voorbije jaren fel gegroeid en nam in 2019 nog een nieuwe ‘cleanroom’ in gebruik. Dat is een afgesloten werkruimte waar stof of vezels vermeden worden. In Lichtervelde wordt in de cleanroom medisch materiaal gemaakt. Het bedrijf telt negen productieafdelingen, verspreid over een oppervlakte van zestigduizend vierkante meter.

Vier miljoen projectsubsidies

Naar aanleiding van het bezoek maakte de minister bekend dat er 111 verschillende investeringsprojecten voor maatwerkbedrijven werden goedgekeurd na een recente projectoproep. Alles samen gaat het om een investeringsbudget van bijna vier miljoen euro. “Vandaag werken meer dan 25.000 mensen in de sociale economie in Vlaanderen. Ook die bedrijven moeten een antwoord kunnen bieden op de veranderende maatschappij. Via technologische innovaties kunnen we de omstandigheden en werkprocedures van de werknemers in de maatwerkbedrijven verbeteren.”