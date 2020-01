Heraanleg Kruiskalsijde na de zomer van start Sam Vanacker

08 januari 2020

12u45 0 Lichtervelde Het Agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat de heraanleg van de rotonde op de Roeselaarsebaan in Lichtervelde vermoedelijk na de zomer van 2020 zal starten. Die werken zijn gekoppeld aan rioleringswerken van Aquafin en de aanbesteding is momenteel lopende.

De voorbereidende werken aan de rotonde op de Kruiskalsijde, waarbij de nutsleidingen onder handen werden genomen, gebeurden al in november 2018. Bedoeling was om midden 2019 te starten met de eigenlijke herinrichting, maar dat werd uitgesteld. Omdat er ook riolerings- en waterbufferingswerken moeten gebeuren, is rioolbeheerder Aquafin eerst aan zet. Volgens AWV is de aanbesteding lopende en zullen de rioleringswerken vermoedelijk tegen de zomer kunnen starten. Een precieze startdatum ligt nog niet vast.

Tijdens de spituren loopt het verkeer geregeld vast en ook de nabijheid van het kruispunt met de Kortemarkstraat maakt de situatie er niet eenvoudiger op. Ook in de Kortemarkstraat staat tijdens de spits doorgaans een lange rij wagens. In het verleden gebeurden er ook al verschillende ongevallen. De rotonde staat al achttien jaar op de lijst van zwarte verkeerspunten en er wordt al sinds 2006 gepraat over een herinrichting. Eerst was er sprake van een verbreding van de rotonde, naar analogie met de bestaande ovonde op de Bruggesteenweg in Gits, maar in 2016 werd er voor gekozen om de rotonde te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten, inclusief steunlichten aan de Kortemarkstraat.