Hector en Henriette vieren 65ste huwelijksverjaardag SVR

16 oktober 2019

14u28 0 Lichtervelde Hector Vanclooster (88) en Henriette Blondeel (88) zijn 65 jaar samen. Ze gaven elkaar het jawoord op 24 september 1954 en werden recent in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur .

Hector is afkomstig uit Lichtervelde, Henriette werd geboren in Pittem. Ze leerden elkaar kennen op een bal in de Burgersgilde. Ze hebben geen kinderen en werkten allebei veel. Henriette werkte bij wasserij Devlieghere, Hector werkte bij veevoeders Debaillie in Roeselare. Hector gaat regelmatig biljarten met Okra en Henriette zorgt voor het huishouden.