Harmonie De Burgersgilde brengt herinnering aan dierbaren tot leven met solistenconcert Sam Vanacker

14 oktober 2019

11u39 2 Lichtervelde Harmonie De Burgersgilde organiseert op 20 oktober in OC De Schouw een solistenconcert ter ere van alle collega-muzikanten waar de harmonie in de loop der jaren afscheid van moest nemen. “Met de muziek hopen we onze dierbaren eventjes terug wat dichter bij ons te brengen.”

“Harmonie De Burgersgilde is altijd al een hechte vriendengroep geweest”, vertelt ondervoorzitter Stefanie Syoen. “Jammer genoeg hebben we door de jaren heen al veel vrienden verloren. In de voorbije dertig jaar hebben we al zes keer veel te vroeg afscheid moeten nemen van iemand. Telkens ging het om jonge mensen in de fleur van hun leven. Al die tijd zijn we blijven musiceren en de gedachte aan hen is nooit ver weg. Het is soms alsof ze nog altijd een beetje meespelen met ons. Heel vaak worden er herinneringen opgehaald of worden er anekdotes van vroeger verteld.”

Zelfde instrumenten

“Het solistenconcert is een eerbetoon aan hen. We gaan luisteren naar de instrumenten die onze betreurde collega’s bespeelden, met name saxofoon, dwarsfluit, klarinet , trompet en percussie. Die instrumenten staan in de spotlights en worden bespeeld door professionele muzikanten. Het is een eer om met elk van de solisten samen te mogen spelen. En met de muziek hopen we onze dierbaren terug even wat dichter tot bij ons te brengen.”

Wie op zondag 20 oktober Carlos Bruneel (dwarsfluit), Stefaan Debevere (saxofoon), Pieter Bernaert (percussie), Hans Bossuyt (trompet) en Geert Baeckelandt (klarinet) aan het werk wil horen, kan kaarten verkrijgen bij de leden van De Burgersgilde, in Café De Burgersgilde, bij keurslagerij Vanderper en via de website. Een kaart kost 15 euro. Het concert start om 18 uur.