Hans en Aurélie openen hun tuintje voor wie er zelf geen heeft: “Kleine moeite voor ons, groot plezier voor gezinnen” Sam Vanacker

19 mei 2020

17u37 1 Lichtervelde Even uitblazen in het gras en de kinderen wat laten spelen in de tuin? In deze coronatijden absoluut een verademing, maar lang niet iedereen heeft die luxe. Daar passen Hans Pauwelyn en Aurélie Davy samen met het Sociaal Huis van Lichtervelde een mouw aan. Het koppel stelt hun eigen privétuintje gratis open voor alleenstaanden en gezinnen.

Iedereen die dat wil, kan bij Hans en Aurélie een uurtje in de tuin komen zitten. Zowel alleenstaanden als gezinnen zonder eigen tuintje zijn welkom, weliswaar op afspraak. “De kinderen kunnen wat spelen op de glijbaan op de schommel, terwijl de ouders even kunnen uitblazen op het bankje”, legt Aurélie uit. “We willen iedereen de kans geven om te genieten van de zon en een momentje rust in de tuin. Een kleine moeite voor ons, terwijl we er veel gezinnen een groot plezier mee kunnen doen”, gaat Hans verder. “Enige voorwaarde is wel dat de gebruikers alle speeltuigen en zitplekken ontsmetten vooraleer ze terug vertrekken. De emmer staat klaar achter de kruidenbakken.”

Fietsbieb

Hans en Aurélie wonen in de Beverenstraat 61 en runnen sinds januari ook de fietsbieb van Lichtervelde vanuit hun woonst, al ligt die fietsuitleendienst voorlopig stil. “Het idee voor het openstellen van de tuin ontstond eigenlijk al aan het begin van de coronacrisis via de groep ‘Lichtervelde zoekt buurtpunt’. Via via kwamen we in contact met het Sociaal Huis en zo kreeg de ‘Oe ist’-tuin concreet vorm. Toen waren de maatregelen echter nog te streng om te kunnen starten. Nu ze versoepeld werden kunnen we wel het startschot geven.”

Telefoonlijn

Het openstellen van de privétuin is echter niet het enige hartverwarmende nieuwe initiatief in Lichtervelde. “Op basis van de gesprekken van onze ‘Oe ist’-telefoonlijn merken we niet alleen dat een babbeltje deugd doet, maar ook dat mensen behoefte hebben aan face-to-facecontacten”, zegt zorgschepen Ann Gunst (CD&V). “Vanuit die gedachte groeide het idee voor de ‘Oe ist’-stoel. Nele Sinnaeve van het Huis van het Kind en Els Denolf van dienstencentrum De Ploeg gaan allebei de baan op voor tuin-of stoepgesprekken bij gezinnen en ouderen die nood hebben aan een babbeltje. Telkens met een eigen ‘Oe ist’-stoel mee om buiten van op een veilige afstand te praten. Afhankelijk van de vraag en de nood vinden deze bezoekjes, na afspraak, plaats op woensdag- en vrijdagnamiddag.”

Wie ouderen, jongeren of gezinnen kent die een babbel kunnen gebruiken of zelf graag een bezoekje zou krijgen van een medewerker met de ‘Oe Ist’-stoel, kan contact opnemen met de ‘Oe Ist’-babbellijn op 051/70.84.71. Gezinnen of alleenstaanden die even de ‘Oe Ist’-tuin willen gebruiken kunnen die reserveren via sms bij Nele Sinnaeve op 0460/97.07.10.