Exclusief voor abonnees Grootschalige herinrichtingswerken kruispunt en rotonde Brugsebaan starten al op 6 juli Sam Vanacker

26 juni 2020

17u13 0 Lichtervelde De timing van de grootschalige werken aan het kruispunt met de Kortemarkstraat en aan de rotonde op de Brugsebaan ligt vast. Er wordt op 6 juli gestart in de Industrielaan en gaandeweg wordt opgeschoven richting rotonde.

Twee weken geleden schreven we nog dat de langverwachte werken nog dit jaar zouden starten en dat er in zeven fases gewerkt zou worden. De precieze timing van de werken ligt ondertussen vast. Aquafin legt in de Brugsebaan, tussen de Ringlaan en de Industrieweg, een gescheiden rioleringsstelsel aan. Tegelijk zorgt het Agentschap Wegen en Verkeer voor de herinrichting van het deel van de Brugsebaan waar de rioleringswerken worden uitgevoerd. De bestaande rotonde met de Ringlaan wordt vervangen door een verkeersveilig kruispunt met driekleurige verkeerslichten. Verder wordt ook het kruispunt met de Kortemarkstraat veiliger gemaakt.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen