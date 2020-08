Groen licht voor septemberkermis in Lichtervelde Sam Vanacker

22 augustus 2020

17u27 0 Lichtervelde Het gemeentebestuur van Lichtervelde heeft deze week het licht op groen gezet voor een afgeslankte versie van de septemberkermis op zaterdag 26 en zondag 27 september.

“De Margriete eind juli hebben we moeten afgelasten omdat het risico eind juli nog te groot was, maar de kleine kermis in september zal wel plaatsvinden”, bevestigt schepen Steven Bogaert (Cd&V) “Al zal het wel met om een afgeslankte versie gaan, met respect voor de coronamaatregelen. Zo komt er geen grote tent op de markt, maar er zullen wel enkele kermiskramen staan. Verder hebben we deze week met de mensen van het Gildhofcomité afgesproken dat de feestelijkheden van het Gildhofplein naar de markt verhuizen, om zo de horeca te steunen. Ook de koersen van het Gildhofcomité zullen kunnen plaatsvinden.” Over de concrete invulling van het programma en de eventuele randanimatie wordt later nog in detail gecommuniceerd.