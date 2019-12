Gratis accordeonconcert in huis Vancoillie SVR

02 december 2019

12u22 0 Lichtervelde In het kader van de vijfde en laatste editie van het Jazzcircuit van UiTinMidwest vindt op zaterdag 7 december een gratis optreden plaats in Huis Vancoillie met accordeonist Gwen Cresens en pianist Bart Van Caenegem.

De cultuurwerking van projectvereniging BIE plaatst dit najaar voor de laatste keer de spots op het kruim van de hedendaagse jazzscène met een gratis concertenreeks. Accordeonist Gwen Cresens is niet van de minste. Hij werkte samen met onder andere Adamo, Kommil Foo, Raymond van het Groenewoud, Arno, Alain Platel, Boudewijn de Groot en Wannes Cappelle. Hij combineert verschillende genres, van klassiek over jazz tot tango. Voor het concert in het café van de site Vancoillie krijgt hij het gezelschap van pianist Bart Van Caenegem. Het optreden start om 20 uur.