Gloednieuwe brochure belicht Sint-Jacobuskerk CDR

28 juli 2020

De gemeente Lichtervelde stelde een brochure samen over de Sint-Jacobuskerk. De publicatie laat je even stilstaan bij de geschiedenis van de kerk, waarvan de gevel vorig jaar nog gerestaureerd werd, en bij de verschillende objecten die je er terugvindt zoals glasramen, muurschilderijen, het orgel. Ook enkele bezienswaardigheden aan de buitenkant van het gebouw en rond de kerk worden belicht. De brochure ligt in de kerk of kun je ophalen in het gemeentehuis. Digitaal kan je ze hier inkijken.