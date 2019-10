Gilbert Desmet en Maria Devos vieren 65 jaar huwelijksgeluk Sam Vanacker

14 oktober 2019

12u58 2 Lichtervelde Oud-wielrenner Gilbert Desmet (88) en Maria Devos (85), die ondertussen al vijf jaar in Lichtervelde wonen, werden gehuldigd door het gemeentebestuur naar aanleiding van hun 65ste huwelijksverjaardag.

Gilbert is geboren in Roeselare, Maria in Hooglede. Ze trouwden op 18 september 1954. Vijf jaar later bouwden ze eigenhandig café Parijs-Tours langs de Roeselarebaan. Maria werd het gezicht van het café, terwijl Gilbert ‘Smetje’ Desmet de ene overwinning na de andere behaalde als beroepsrenner. Zowel Parijs-Tours en Kuurne-Brussel-Kuurne schreef hij op zijn naam en in de Ronde van Frankrijk droeg hij tien dagen lang de gele trui. Daarmee is hij vandaag nog steeds de oudste levende geletruidrager. Het koppel heeft geen kinderen. Tot 2014 woonden ze in Zwevezele maar nu wonen ze al vijf jaar in een appartement in de Statiestraat in Lichtervelde. Gilbert en Maria voelen zich ondertussen prima thuis in Lichtervelde.