Gezinsbond en Huis van het Kind slaan handen in elkaar voor eerste café-ontmoeting voor alleenstaande ouders Sam Vanacker

09 maart 2020

13u17 0 Lichtervelde De Gezinsbond pakt met de steun van het Huis van het Kind van Lichtervelde uit met een nieuw initiatief. Om éénoudergezinnen een hart onder de riem te steken wordt op 4 april een café-ontmoeting voor alleenstaande Lichterveldse ouders georganiseerd. “Het belang van sociaal contact en het uitwisselen van ervaringen kan niet onderschat worden.”

“Zowel vanuit de Gezinsbond als vanuit het Huis van het Kind wordt gewerkt aan een gezins- en kindvriendelijke samenleving”, zegt Stefanie De Laere van de Gezinsbond. “We zien dat er meer en meer eenoudergezinnen ontstaan en ook voor hen willen we er zijn. Vaak is hebben alleenstaande mama’s of papa’s de tijd of de financiële middelen niet voor sociaal contact. Nochtans is ontmoeting de sleutel tot het verbreden van een sociaal netwerk. Het belang van sociaal contact en het uitwisselen van ervaringen kan niet onderschat worden. Zo ontstond het idee voor een café-ontmoeting. Alle alleenstaande ouders zijn welkom, met of zonder kinderen.”

Plaats van afspraak is de loods naast de Zwevezelestraat 45, waar al langer een privaat gelegenheidscafeetje gevestigd is en waar er overigens ook genoeg ruimte is voor spelende kinderen. Het lokaal wordt ook al langer gebruikt door de Lichterveldse whiskyclub, terwijl ook de leden van Grondig Anders (het open moestuinproject in de Grietestraat - nvdr.) er gebruik van maken. “Hoe groot de doelgroep precies is en hoeveel volk er komt opdagen valt af te wachten”, gaat Nele Sinnaeve van het Huis van het Kind verder. “Maar sowieso zetten we met het Huis van het Kind graag onze schouders onder dit initiatief. Per slot van rekening richten we ons op alle gezinnen met een hulpvraag. We hopen met deze eerste café-ontmoeting te kunnen inspelen op de noden en verwachtingen van eenoudergezinnen.”