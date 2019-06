Gesneuvelde piloten en verzetslieden uit Tweede Wereldoorlog herdacht in Lichtervelde Sam Vanacker

16 juni 2019

12u14 0 Lichtervelde In de Koolskampstraat werd hulde gebracht aan de zeven piloten die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen in Lichtervelde. Tegelijk werden ook de dertien Lichterveldse verzetslieden herdacht die op 15 juni onthoofd werden in het Duitse Wolfenbüttel.

Er werd zaterdagnamiddag verzameld ter hoogte van het Lancastermonument aan de carpoolparking in de Koolskampstraat, waar op 28 mei 1944 vier Britten en drie Canadezen sneuvelden. De zeven waren de inzittenden van een Lancaster-bommenwerper van de Britse RAF. Het vliegtuig was op de terugweg van een bombardement in Aken toen het in de omgeving van de Voerman beschoten werd door Duitse jagers. De bommenwerper explodeerde in de lucht.

Na de herdenking in de Koolskampstraat was er in de kerk van Lichtervelde een eucharistieviering voor de Lichterveldse verzetsstrijders die precies 75 jaar geleden in Duitsland gedood werden. Nadien werd een grafhulde gebracht op de gemeentelijke begraafplaats. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden dertien Lichterveldenaars, waaronder toenmalig burgemeester Eugeen Callewaert, betrapt op wapenbezit of lidmaatschap van een verzetsbeweging. Ze werden gearresteerd en naar het concentratiekamp van Esterwegen gebracht. Ze kregen de doodstraf. Op 15 juni 1944 werden ze onthoofd in het Duitse Wolfenbüttel.