Georgette (100), Zulma (100) en Cecile (102) samen in de bloemetjes: drie verjaardagen in een maand in Lichtervelds rusthuis Sam Vanacker

14 januari 2020

15u34 0 Lichtervelde Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Zulma Ceenaeme werden de twee andere honderdplussers van het Lichterveldse rusthuis ’t Hof ook in de bloemetjes gezet. Zulma werd op 12 januari 100, Georgette Declerck vierde op 23 december ook haar honderdste verjaardag en Cecile Braekevelt wordt straks 102.

“Drie verschillende verjaardagsfeesten en dus ook drie taarten in amper een maand leek ons wat te veel van het goede, dus nadat we de verjaardag van Georgette in december al apart gevierd hebben, combineren we nu de verjaardag van Zulma met die van Cecile, ook al wordt Cecile eigenlijk pas 102 op 24 januari”, zegt het personeel. “De familie van Cecile vond dat geen probleem.”

De jarige Zulma Ceenaeme is een geboren en getogen Lichterveldse. Ze werd geboren op 12 januari 1920 als zevende kind in een kroostrijk gezin van acht. Ze werkte lange tijd op de boerderij van haar ouders, is nooit getrouwd en heeft geen kinderen. Na haar veertigste ging ze samenwonen op de boerderij met haar zus. Toen die vijftien jaar geleden overleed, bleef ze nog tien jaar alleen thuis wonen, met hulp van haar nichtjes. Pas vijf jaar geleden, op haar 95ste, verhuisde ze naar het rusthuis.

Maria Cecilia Braeckevelt, Cecile in de omgang, viert straks op 24 januari haar 102de verjaardag. Zij is afkomstig uit Wingene en was getrouwd met Albert Decorte, die leraar en later directeur was in de gemeentelijke jongensschool van Lichtervelde. Het koppel kreeg met Christine, Marleen, Lydia, Jos en Johan vijf kinderen. Ondertussen heeft Cecile twaalf kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen.

En Georgette Declerck vindt het helemaal niet erg dat ze opnieuw op de foto mag. “Voor mij is er al een feestje geweest rond kerstdag. Blijkbaar ben ik opnieuw honderd geworden. Al kan dat helemaal geen kwaad. Een extra stukje taart sla je niet af, toch?”